DELFI UKRAINAS | „Teate, mis on kurb? Kõigil on ükskõik.“ Kuidas käib töö rehabilitatsioonikeskuses

Pärast Venemaa täiemõõdulise sissetungi algust võttis Mentis Rehab kindla seisukoha, et kõik sõjaväelased saavad siin taastusravi ja rehabiliatsiooni täiesti tasuta. Füsioterapeut Ivan Boitšuk räägib, et praegu on rehabilitatsioonis 30-40 sõdurit, aga number muutub pidevalt. Keegi läbib rehabilitatsiooni ja uus patsient tuleb asemele.