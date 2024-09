Valitsus jätkab arutelu palgafondi maksustamise osas. Kallas: tahame näha rohkem analüüse, enne kui võtame seisukoha

„Arutasime riigieelarve arutelu kava, et kuidas me peaks edasi minema ja kui tekivad mingisugused küsimused, et kuidas neid lahendada võiks. Sealhulgas arutasime ka seda, et mismoodi ja millisel teel me neid arutelusid pidama peame, et julgeolekumaksu osas lõpuks lõpliku kokkuleppe ära teeme – teame, kui palju sealt raha laekub ja mismoodi ta on üles ehitatud. Sisu täna ei arutanud, arutasime formaalset poolt, et kuidas edasi minna,“ rääkis siseminister ja sotside juht Lauri Läänemets pärast kohtumist.