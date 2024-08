Valitsus jätkab eelarvearuteludega uuel nädalal

Kallas rääkis Delfile, et täna õhtupoolikul vaadati üle õigusaktidest tulenevad kohustused, millest tekivad täiendavad kulud; palgafondid, investeeringud ning viimasena julgeolekumaks, mille all arutati ka rahandusminister Jürgen Ligi pakutud palgafondimaksustamise ideed.

„Me arutasime seal palgafondi ja kasumi maksustamise, mitte me ei arutanud, vaid meile esitati mõjude analüüsi, mis on ühe või teise variandi puhul erinevad mõjud erinevatele majandussektoritele ja eelarvetuludele ja maksukogumise süsteemile,“ rääkis ta ning lisas, et esmaspäeval istuvad erakondade esimehed tõenäoliselt veel korra maha selle arutamiseks.

„Kuna me kehtestame need maksud niigi majandustsükli vales hetkes ehk majandustsükli langushetkes mitte majanduse kasvu hetkes, see on nii või nii juba puht majanduse vaatest vale, siis tuleb valida see maksuvariant, mis languses olevate majandussektorite puhul on kõige väiksema negatiivse mõjuga.“

Kui Ligi alguses palgafondimaksu idee välja käis, teatas sotside esimees Lauri Läänemets, et neil on sellele pakkuda alternatiive. Kallase sõnul neid alternatiive täna kuulda ei saanud. „Eesti 200 ei eelista sellist meedias kähmlemist, kohe emotsionaalseid purskeid. Kõik asjad on vaja tegelikult natuke teadmiste põhiselt läbianalüüsida enne kui me saame tarkasid otsuseid teha.“