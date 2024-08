VIDEO | Jürgen Ligi kärpeplaanidest: ainult ametnike vallandamisega riiki üleval ei pea

Kuigi valitsus jätkas riigieelarve aruteludega täna enne valitsuse iganädalast pressikonverentsi, tunnistas Ligi, et tema ettevõtete palkade maksustamise ideest rääkida ei jõutud. Ometi on sotsid ettepanekut innukalt kritiseerima asunud.

„Räägi inimesega, mitte ära mine kaamera ette kommenteerima asja, millest sa midagi ei tea,“ sõnas Ligi sotside hinnangu kohta. „Ilmaasjata räägitakse keeles, et „kõige ebaõiglasem üldse“ ja mis iganes need fraasid on,“ lisas ta, märkides, et rahandusministril on rohkem teavet ja vastutust.