Sotsiaalkaitseminister: aasta lõpuks on sotsiaalkindlustusametis neljandiku võrra vähem tööjõudu, menetlusaeg võib pikeneda

„Koalitsiooniläbirääkimistel kokku lepitud 10-protsendiline kärbe, mis jaotub kahe aasta peale ehk 5+3+2 on seotud selle nullarve ehk revisjoniga. Osad nullarve ettepanekutest jõuavad kindlasti ka selle 10 protsendi kärpesse,“ rääkis Riisalo Delfile.

Peamiselt hakatakse kokku hoidma tööjõu- ja majanduskulude arvelt. „Kui me vaatame sotsiaalministeeriumis sotsiaalvaldkonda ja sotsiaalkindlustusametit, siis see on kuskil poole miljoni kokkuhoid,“ sõnas minister. Tema sõnul hoitakse kokku ka paberkandjal sotsiaaltöö ajakirja väljaandmise vähendamisega.