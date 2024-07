Kliimamuutus ja sõda tõstavad kaupade hinda. Kallimaks lähevad nii kumm, riis kui tee

Hiljuti kirjutasime šokolaadikriisist maailmaturul, ent see ei ole ainus näide. Kliima soojenemise tõttu langeva saagikusega on pidanud kohanema inimesed nii riikides, kus näiteks teed või šokolaadi tarbitakse, kui ka riikides, kus neid kasvatatakse. Indias ja Ida-Aafrikas peavad töölised istandustes töötama laastavate temperatuuride kiuste. Väiksema saagi tõttu on töökohti jäänud Keenia ja India teeistandustes 40% vähemaks ning tööpuudus kasvab. Samal ajal on igal pool inflatsiooni tõttu tõusnud toiduhinnad.