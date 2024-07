Šokolaadist on saamas luksuskaup. Kriisi tõttu pole kakaoturul hinnalangust oodata

Aprillis lõi kakaotonni hind kõigi aegade rekordi ja tõusis korraks üle 12 000 dollari – umbes neli korda kõrgemale kui aasta varem. Praegu on tonni hind umbes 8000 dollarit, ent ka see on eelmise aasta tipphinnaga võrreldes kaks korda kõrgem. Paranemislootust ei paista veel pikemat aega ja see selgitab ka šokolaadi kiirelt tõusnud hinda.