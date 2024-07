Välisministeerium tegi eemaldatud poide tõttu Venemaale ettepaneku mõõta ühiselt Narva jõe põhja

Välisministeerium teatas, et Eesti on nõudnud Venemaalt selgitusi 25 poi eemaldamise kohta 23. mai öösel. Venemaa on oma vastuses väitnud, et Eesti oli paigutanud kõnealused poid Venemaa vetesse, kuid Eesti selle väitega ei nõustu. Venemaa pole esitanud materjale selle kohta, millise nendepoolse tõlgenduse alusel olid poid väidetavalt Venemaa territooriumil

Eesti nendib oma ettepanekus, et riikidel näivad olevat erinevad arusaamised faarvaatri kulgemise kohta, mis on ka Eesti ja Venemaa vahelise kontrolljoone aluseks. Kuna looduslike tingimuste tõttu võivad aastakümnete jooksul voolavates veekogudes olud muutuda, tegi Eesti ettepaneku see ühiselt üle mõõta. Viimati mõõdeti Narva jõe põhja ligi 20 aastat tagasi.

Eesti ei nõustu sellise erimeelsuse lahendamise viisiga, kus rahumeelse dialoogi asemel eemaldatakse poid öö varjus. Eesti on diplomaatilises suhtluses kutsunud Venemaad üles lahendama võimalikke erimeelsusi poide paigutamise täpse asukoha üle tasakaalukalt. Ühine faarvaatri mõõtmine oleks võimalus erimeelsused lahendada, teatas ministeerium.

Piirivalve juht: ootaks Venemaalt sisulisemaid vastuseid

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) piirivalve juht Veiko Kommusaar sõnas Delfile, et parim variant oleks ühine kontrolljoone mõõtmine Narva jõel ehk nii Eesti kui ka Venemaa esindajad mõõdaksid koos ühel alusel. „See annab kõige selgema ja kindlama tulemuse selle kohta, et mõlemad osapooled on ühisest joonest ja veesügavusest ühtemoodi aru saanud, et ei tekiks kahtepidi mõtlemist, mida viimastel aastatel on olnud väga palju,“ rääkis ta.

Eesti on pärast 23. mail toimunud poide eemaldamist olnud Venemaaga kirjalikus suhtluses. Kommusaare sõnul on see olnud kirjalik ja diplomaatiline. „Sisulisi vastuseid ootaks rohkem kui neid täna tegelikkuses on,“ nentis ta.

Poid on Kommusaare hinnangul vajalikud, et inimesed ei ületaks kontrolljoont ega paneks toime ebaseaduslikku piiriületust.

Venemaa Föderatsiooni piirivalve eemaldas Narva jõelt kergepoid