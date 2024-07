OTSEPILT- JA FOTOD | Riigikogu istungil otsustatakse automaksu saatus ning valitakse uued aseesimehed

Riigikogu istung algas automaksu seaduseelnõu arutlusega. Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann kutsus üles automaksu seaduse eelnõud muutmata kujul mitte toetama. Akkermanni sõnul läheb tänu presidendi märkustele mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu paremaks ka sisuliselt, mitte ei lahendata praegu ainult põhiseadusliku riive probleemi.

Riigikogu liige Mart Helme küsis Akermannilt, kui kihnlaselt, et kui mootorsõidukimaks hakkab kehtima, siis kas see kehtib kõigile mootoritele ning kas Kihnu vahel hakkab siis olema nii, et „puhu tuul ja tõuka paati“, või hoopis laulu järgi „ma sõuan merel ja sõuan, üht saart mina otsin sääl“. Akermann vastas, et mootorsõidukimaksu eelnõu paate ei puuduta.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles, et nende hinnangul ei tohi mootorsõidukimaksu seaduse eelnõuga edasi minna. Ka EKRE esimees Martin Helme ütles, et nad on automaksu vastu ning kui saavad, siis tühistavad selle seaduse.

Riigikogu võttis valitsuse algatatud ja presidendi poolt välja kuulutamata jäetud mootorsõidukimaksu seaduse (364 UA) vastu 12. juunil. President Alar Karis jättis seaduse 25. juunil välja kuulutamata, leides, et selle sätted rikuvad võrdse kohtlemise põhimõtet. Ta märkis, et kuigi seaduse järgi ei maksustata mootorsõidukimaksuga füüsilisele isikule kuuluvat mootorsõidukit, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud või kohandatud puuetega inimeste transpordiks või puuetega inimestele kasutamiseks, ning samuti ei pea niisuguse sõiduki eest tasuma registreerimistasu, ei laiene kumbki vabastus inimesele, kelle liikumispuue on sellist laadi, et ta ei vaja sõiduki ümber ehitamist või kohandamist. President pidas vajalikuks seadust Riigikogus uuesti arutada ning viia see põhiseadusega kooskõlla.