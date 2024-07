Isamaa esitas riigikogu aseesimehe kandidaadiks Urmas Reinsalu, Keskerakond toetab EKRE-t

Jevgrafov lisas, et Isamaa kandidaati ei saa nad toetada seetõttu, et Isamaa on nende hinnangul viimasel ajal käitunud kui koalitsioonierakond. Ta märkis, et Keskerakond saab midagi EKRE-lt ka vastutasuks, kuid mis täpselt selgub peale valimisi.