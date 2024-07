Biden ülemkohtu otsusest: see teeb presidendist piiramatu võimuga kuninga

USA ülemkohus otsustas esmaspäeval, et Donald Trump, kes on kohtu all oma rolli pärast 2020. aasta valimiste tulemuste ümberlükkamisel ning mässu õhutamisel, saab Valges Majas viibimise ajal tehtud tegude eest puutumatuse juhul, kui need olid tema ametiülesanded.

Biden ütles, et ülemkohtu otsus on ohtlik, sest see võib viia selleni, et „presidentidest saavad kuningad“, vahendab Reuters.

„See rahvus rajati põhimõttel, et Ameerikas pole kuningaid. Igaüks meist on seaduse ees võrdne. Mitte keegi, mitte keegi pole seadusest kõrgemal. Isegi mitte USA president,“ ütles Biden. „See on ohtlik pretsedent, sest presidentuuri võimu ei piira enam seadus. Ainsad piirid kehtestab president üksi,“ lisas ta.

Biden peab ebatõenäoliseks, et Trumpi üle mõistetakse neis süüdistusest kohut enne novembris toimuvaid valimisi.

Üheksast kohtunikust pooldas otsust kuus. Ülemkohtu üheksast kohtunikust kuus on ametisse nimetatud vabariiklaste poolt.