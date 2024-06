Kohus otsustas Ämari tapmises kahtlustatava mehe vahi alla jätta

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Lauri Jõgi sõnul taotles prokuratuur pühapäeval kohtult tapmises kahtlustatava vahistamist, sest prokuratuuri hinnangul võib mees vabaduses uusi kuritegusid toime panna. Vahistamisega on võimalik neid ära hoida ning taastada kogukonna turvatunne.

Harju Maakohus leidis, et kuriteokahtlus on põhjendatud ning võttis mehe prokuratuuri hinnanguga nõustudes kuni kaheks kuuks vahi alla.

Häirekeskus sai teate, et Ämari alevikus asuvas kortermajas on löödud meest noaga. Kohale saabunud meedikutel ei õnnestunud ohvri elu päästa ning ta suri sündmuskohal.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk ütles, et esialgse info põhjal on alust arvata, et alkoholjoobes 57-aastasel mehel tekkis enda tuttava, 45-aastase mehega konflikt, mille käigus lõi teda noaga.