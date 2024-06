Ämaris pussitati mees surnuks. Arvatav tapja peeti kinni

Täna öösel kella ühe paiku sai häirekeskus teate, et Ämari alevikus asuvas kortermajas on löödud meest noaga. Kohale saabunud meedikutel ei õnnestunud ohvri elu päästa ning ta suri sündmuskohal.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk ütles, et esialgse info põhjal on alust arvata, et alkoholjoobes 57-aastasel mehel tekkis enda tuttava, 45-aastase mehega konflikt, mille käigus lõi teda noaga.