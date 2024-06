Uuring: enamik küsitletud ameeriklastest ütles, et Trump võitis debati, aga nende meelt see ei muuda

Küsitletute hinnangul oli Trump debatis selge võitja ja teda pidas edukamaks 60% küsitlejatest. 21% vastajatest arvas, et seda võib öelda hoopis Bideni kohta ning 19% ei osanud vastata.

Kui valijatelt küsiti, kelle poolt nad hääletada kavatsevad, selgus, et Biden kaotas debati tulemusel toetust, ent vaid õige pisut. Tõsi küll, võtmeosariikides on Biden küsitluste järgi kaotamas ning seetõttu tähendab ka väike muutus olukorra jätkuvat halvenemist. Debati järel lubas tema poolt hääletada 46,7% vastanuist ja Trumpi poolt 43,9% vastanuist. Bideni toetusreitingus tähendas see 1,6% suurust langust ning Trumpi jaoks 0,3% suurust tõusu.