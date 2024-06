USA valimisdebatt: Biden hävis ja Trump jätkas valetamist

„Inimesed, faktid on sellised, et kui Joe Biden oleks kavatsenud kõrvale astuda, oleks ta seda juba ammu teinud,“ ütles asepresident Kamala Harrise endine nõunik Symone Sanders The New York Timesile. „See ei ole minu arvamus, need on sõna otseses mõttes faktid. Nii et ei, ta ei astu homme hommikul kõrvale. Ta on kandidaat ja kahtlustan, et paljud demokraadid hakkavad teda järgmistel päevadel kaitsma.“