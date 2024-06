USA suunab liitlastele tellitud õhutõrjesüsteemid Ukrainasse

Riikliku julgeoleku pressiesindaja John Kirby ütles, et USA on teinud raske, kuid vajaliku otsuse kavandada ringi lähiajaks plaanitud sõjaliste vahendite tarned teistesse riikidesse, kirjutas Associated Press. „Praegu teame, et Ukraina vajab kiiresti neid lisavõimalusi,“ sõnas ta. „Ilmne, et on vaja rohkem ja seda on vaja praegu.“

Kirby ei öelnud, millistele riikidele mõeldud tarneid see otsus mõjutab. Samuti jäi ebaselgeks saadetise maht, kuid Kirby märkis, et see võib hõlmata sadu Patrioti süsteeme.

Tema sõnul on Ukraina õhutõrje toetamine praegu kriitiline, sest Venemaa on suurendanud raketi- ja droonirünnakuid linnade ja taristu pihta ning püüab enne talve Ukraina energiasüsteemi hävitada.

Kirby lisas, et Ukraina saab need niipea, kui süsteemid järgmise 16 kuu jooksul valmivad.

Eile teatas Rumeenia presidendi Klaus Iohannise büroo, et tihedas koostöös liitlastega tehti otsus anda Ukrainale raketisüsteem Patriot. Selle tingimus oli, et Rumeenia saab vastu sarnase või samaväärse süsteemi.

USA president Joe Biden sõnas eelmisel nädalal G7 kohtumisel osaledes: „Oleme teavitanud neid riike, kes ootavad meilt õhutõrjesüsteeme, et nad peavad ootama.“ Ka president märkis, et Ukraina toetamine on prioriteet: „Kõik, mis meil on, läheb Ukrainasse, kuni nende vajadused on rahuldatud. Ja siis täidame teiste riikide ees võetud kohustused.“