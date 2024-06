Rumeenia nõustus andma Ukrainale Patrioti õhutõrjesüsteemi

„Ma pean seda kõrgeimas kaitsenõukogus arutama, et näha, mida me saame pakkuda ja mida saame vastutasuks, sest Rumeenia ilma õhutõrjeta jätmine on vastuvõetamatu,“ ütles Iohannis toona.

Kuigi Euroopas on toodetud alternatiive Patrioti õhutõrjesüsteemidele, siis endiselt peetakse just USA-s väljatöötatud Patrioti kõige tõhusamaks Venemaa relvastuse vastu.

Seni on Saksamaa lubanud Ukrainale tarnida kolm oma süsteemi, sealjuures on saksa ametnikud rahulolematud teiste riikide täiendavate annetuste puudumise pärast. Samuti on Holland valmis tarnima erinevaid komponente, et kokku panna veel üks eraldiseisev Patriot.