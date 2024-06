DELFI TARTUS | Toimetuse koosolekud kolivad heade mõtete linna ja taskuhäälingupäeval näeb raeplatsis suisa kaheksa saate salvestust

„Päevakord“ on tasakaalukas arvamussaade – vajaduse korral kiidetakse Reformierakonda ja laidetakse Keskerakonda ning vastupidi. Sest kunagi ei ole keegi piiritult hea ega jäägitult halb. Greete Lehepuu ja Urmas Jaagant Eesti Ekspressist ning Hindrek Riikoja Maalehest on Eesti elu kõigis tahkudes iga päev küünarnukkideni sees, räägivad inimestega ning teavad, miks on asjad just nii läinud või kuidas minema hakkavad. Sestap võetaksegi igal reedel kokku olulisemad juba juhtunud asjad ja vaadatakse alati ette ka järgmisse nädalasse. Sest me kõik väärime teadmist, miks asjad on just nii ja kuidas saaks paremini.