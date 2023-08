Esmakordselt Eestis: Delfi Meedia tippajakirjanikud räägivad suurel laval töö ja eraelu ristumisest

„Me ei tohi mitte ühelgi hetkel unustada, et oleme eelkõige inimesed. Ka meie, ajakirjanikud, vaatamata, mida meist räägitakse ja vaatamata, mida oleme mõnikord ka ära teeninud. Meil on tunded ja unistused, isiklik elu ja valulävi, me nutame ja naerame, me vihastame ja pettume, me eksime ja vabandame. Me suudame olla üleolevad kivinäod ja allaheitlikud kodanikud. Ja kindlasti ka kõike muud, mis jääb nende kahe hoiaku vahele,“ kirjeldab Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald Eestis esmakordse lavaõhtu tausta.