Euroliidu juhid ei jõudnud von der Leyeni teise ametiaja ja tippametite jaotuse asjus kokkuleppele

Eile see aga ei õnnestunud, ehkki viimastel päevadel kinnitasid kokkuleppele jõudmist nii Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz . Ka ametist lahkuv Hollandi peaminister Mark Rutte ütles Euractivile, et von der Leyenil peaks olema väga hea võimalus ning ametikohtade jaotuse teemal üksmeel kasvab.

Euractivi teatel tekkis paketilepingu puhul kiiresti üksmeel, kuid paljud ELi juhid ja diplomaadid märkisid, et Costa ametikohale nimetamise kohta on endiselt küsimusi.

Euroopa Ülemkogu president Charles Micheli esmaspäeva hilisõhtune sõnum meediale oli, et praegu kokkulepet ei saavutata. „See oli hea vestlus, see läheb õiges suunas, kuid täna õhtul ei ole praeguses etapis kokkulepet.“

Micheli sõnul on vaja kokku leppida meeskonnas ja programmis. „Erakonnad (...) tegid ettepanekuid ja meil on lähipäevil võimalus edasi töötada ja ette valmistada otsuseid, mida peame tegema.“ Kuigi ta ettepanekuid täpsemalt ei täpsustanud, ütlesid aruteludega kursis olevad inimesed Euractivile, et ehkki konkreetseid ametisse nimetamisi või nimesid ei üritatud blokeerida, palusid ELi juhid kandidaatidel esitada üksikasjalikumad plaanid selle kohta, mida nad oma potentsiaalses rollis ette võtaksid.