Euroliidu riigijuhid lükkasid uude nädalasse otsuse tippametite, sealhulgas Kaja Kallasega seoses

Delfile teadaolevalt on Kallase nimetamisega päri EL suurimad riigid Saksamaa ja Prantsusmaa, mis peaks Josep Borrelli järglaseks saamisel määrav olema. Poola peaminister Donald Tusk teatas oma toetusest avalikult enne riigijuhtide kokkusaamist. „Toetan Kaja Kallast. Ta mõistab Ukraina ja Venemaa reaalsust väga hästi ning esindab seisukohti, mille taga oleks ka Poola,“ säutsus Tusk. Poolakas on koos Kreeka ametivenna Kyriákos Mitsotákisega Euroopa Rahvapartei (EPP) poolne tippametite läbirääkija. Ursula von der Leyeni juhitud EPP sai europarlamendi valimistel enim kohti ning vastavalt peaks sakslannal olema tagatud teine ametiaeg Euroopa Komisjoni presidendina.

Hollandi ametist lahkuv peaminister Mark Rutte, kes on tõenäoline järgmine NATO peasekretär, avaldas kohtumisele saabudes arvamust, et välja käidud tippametite nelik jääb senisel kujul paika. „Kui vaatan kogu paketti, olen positiivselt meelestatud. Küsimus on, kas see pakett elab ka tänase õhtu üle, aga ma arvan, et elab,“ lausus Rutte, kes esindab Euroopa liberaalide parteiperet. Tema Soome kolleeg oli samuti optimistlik. „Kaja Kallas on Soome jaoks hea valik,“ ütles Soome peaminister Petteri Orpo (EPP).