Kriitikast hoolimata plaanib Pevkur kaitseministri kohal jätkata

Pevkur juhtis postituses tähelepanutõigale, et kui temani jõudis moona soetamise analüüs koos arvutustega 1. juunil, siis kantsler Kusti Salm teatas talle oma soovist ametist lahkuda juba 27. mail. „Kantsler on suurepäraselt kursis, et iga rahaeralduse eeltingimuseks on põhjalik analüüs,“ nentis Pevkur. „Seega väide, et hr Salmi lahkumise põhjuseks on valitsuse keeldumine kaitsevaldkonnale laskemoona ostmiseks täiendavaid vahendeid suunata, ei sobitu kuidagi kronoloogiasse.“