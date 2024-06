Kusti Salm lahkub kaitseministeeriumi kantsleri ametist, sest valitsus ei leia Eesti kaitsmiseks piisavalt raha

Mis juhtus?

Mõtlesin pikalt, kas lähen ära vaikselt, öeldes, nagu sellistel puhkudel ikka öeldakse, et olen väsinud, tahan tegeleda pere ja hobidega. Või ütlen, miks ma päriselt ära lähen. Ja põhjus on see, et alates 2023. aasta riigikogu valimistest ei ole Eesti valitsuspoliitikud enam langetanud hädavajalikke riigikaitsega seotud otsuseid. Minu arvates on risk sellega seoses läinud liiga suureks. Minu töö kantslerina on laias laastus ellu viia seda poliitikat ja neid otsuseid, mida poliitikud soovivad, ja see on see koht, kus minu vaated riigikaitse arendamisega on paljudes asjades erinevad sellest, mis tuleb meie poliitikutelt.