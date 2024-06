Putini uued rahutingimused: Ukraina peab loovutama okupeeritud alad ja lisaks sellele Hersoni ja Zaporižžja

Sõja alguses lubatud Ukraina „denatsifitseerimist“ ja demilitariseerimist Putin enam ei maininud, kuid ütles, et Ukraina väed peaksid rahu saavutamiseks lahkuma kogu Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastist. Kahe viimasena mainitud oblasti keskused on Ukraina kontrolli all. Putin tegi avalduse kohtumisel välisminister Sergei Lavrovi ja teiste Vene diplomaatidega.

Ehkki need nõudmised on maksimalistlikud ja Ukrainale selgelt vastuvõetamatud, tasub neid meenutuseks kõrvutada Vene režiimi juhtiva sõjakurjategija poolt sõnastatud eesmärkidega siis, kui ta uskus Venemaad sõda võitvat. Ööl vastu 2022. aasta 24. veebruari peetud kõnes toonitas Putin, et tema tegelik eesmärk on demokraatliku ja iseseisva Ukraina hävitamine ning Venemaale lojaalse režiimi ametisseseadmine. Enne Putini praegust avaldust kukkus läbi Venemaa kevadine pealetung Harkivi oblastis, mille ajal andsid lääneriigid Ukrainale loa kasutada lääne relvi Venemaa pinnal.



Reedel tehtud avalduses mõistis Putin hukka ka Vene keskpanga varade külmutamise ning sadud intresside kasutamise Ukraina toetamiseks, mida ta nimetas varguseks. Samuti kordas ta ähvardust kasutada tuumarelvi, kui Venemaad peaks tabama „strateegiline lüüasaamine.“



Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi märkis mais Reutersile, et ei pea rahukõnelusi Putini juhitud Venemaaga võimalikuks. „Ei saa istuda laua taha inimesega, kelle ainuke eesmärk on sind hävitada,“ ütles Zelenskõi. Ukraina parlamendi väliskomisjoni juht Oleksandr Merežko ütles sel nädalal Politicole, et Putinil puudub läbirääkimisteks hea tahe ning Venemaa pole rahu saavutamiseks ausaid jõupingutusi teinud. „Putin mõistab, et ainuke viis oma kuritegu varjata on ohver hävitada, seega ei ole temaga läbirääkimiste pidamisel mõtet,“ ütles Merežko.