TÄISMAHUS | Putin: sõja eesmärk on Ukraina demilitariseerimine ja režiimivahetus. Kes sekkub, see kahetseb

Üldiselt jääb mulje, et praktiliselt kõikjal, paljudes maailma regioonides, kuhu lääs on tulnud oma reegleid kehtestama, on tulemuseks veri, ravimata haavad, rahvusvahelise terrorismi ja ekstremismi pained. Kõik minu toodud näited on vaid kõige karjuvamad, ent kaugeltki mitte ainsad näited rahvusvahelise õiguse rikkumisest.

Selles jadas sisalduvad ka meie riigile antud lubadused, et NATO ei laiene tolligi itta. Kordan: nad valetasid, aga rahvalikus keeles öeldes lihtsalt hülgasid. Jah, sageli võib kuulda, et poliitika on räpane asi. Võib-olla, aga mitte niimoodi, mitte sellisel määral. Lõppude lõpuks ei lähe selline käitumine vastuollu mitte üksnes rahvusvaheliste õiguste põhimõtetega, vaid eelkõige üldiselt tunnustatud moraali- ja kõlblusnormidega. Kius on siin õigus ja tõde? Lihtsalt hunnik valesid ja silmakirjalikkust.

Muuseas, ka Ameerika poliitikud, politoloogid ja ajakirjanikud kirjutavad ja räägivad faktist, et USA sees on viimastel aastatel loodud tõeline valede impeerium. Sellega on raske mitte nõustuda, see on tõsi. Aga pole vaja olla liiga tagasihoidlik: USA on endiselt suurriik, süsteemirajav võim. Kõik tema satelliidid pole üksnes valmis resigneerunult ja kohusetundlikult nõustuma, temaga põhjusest sõltumatult kaasa laulma, aga ka tema käitumist kopeerima, entusiastlikult tema seatud reeglitega nõustuma. Seepärast on alust kindlalt öelda, et kogu niinimetatud lääneblokk, mis on loodud USA näo järgi, kõik see on tõeline “valede impeerium.”