VIDEO | Kaja Kallas Kusti Salmi karmist kriitikast: jah, see häirib mind. Süüdistused on täiesti alusetud

Kusti Salm ütles eile, et lahkub kaitseministeeriumi kantsleri ametist, sest valitsus ei leia Eesti kaitsmiseks piisavalt raha. Jutt on 1,6 miljardist eurost. Peaminister Kaja Kallas oli tänasel valitsuse pressikonverentsil silmnähtavalt ärritunud ja luges ette, mis kõik ära on tehtud.