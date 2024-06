EKRE juhatuse liige Helle Kullerkupp heideti erakonnast välja

EKRE Pärnumaa ringkonna juht ja juhatuse liige Helle Kullerkupp marssis tänaõhtuselt partei juhatuse koosolekult välja teatega, et tema aeg erakonnas on mööda saanud. Mida talle ette heideti? „Et ma ei ole allunud erakonna juhi korraldustele korduvalt ja korduvalt. Kohvinurgas sisistas mulle Martin: „Sa ründasid mu naist Eevat.“ See tähendab seda, et ma küsisin enne riigikogu valimisi, miks on Martini naine nimekirjas viieteistkümnes. Ta vastas mulle: „Sest ta on minu naine“,“ jutustas Kullerkupp, kes ise jäi nimekirjas 25. kohale.