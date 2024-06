Madison ja Põlluaas: Mart Helme ütles, et Venemaa peab Ukrainas püha sõda

Martin Helme: masendav laim

„Küll on kurb vaadata, mis võteteni on senised head erakonnakaaslased langenud. Henn Põlluaas ütleb kindlas kõneviisis, et Mart Helme olevat juhatuse koosolekul kiitnud Putini püha sõda Ukrainas. Masendav laim,“ märkis sotsiaalmeedias EKRE juht Martin Helme.

„Mart ütles selge sõnaga, et kuna näha on, et enamus inimesi pole Kirilli algse sõnavõtuga kursis, tema aga luges avalduse läbi, siis ta refereerib seda fraktsioonikaaslastele. Ta jutustas ümber, mis oli originaaltekst. Kui keegi väidab, et ta ei saanud aru, et see ei ole mitte Mardi enda seisukoht, vaid tema ümberjutustus Kirilli avaldusest, siis peab ta olema kas päris juhm või üdini valelik ja pahatahtlik,“ jätkas ta.

„Kuidas on võimalik end seni konservatiiviks nimetanud inimestel langeda nii madalale, et hakata SALK-i kombel vehkima kremli kaardiga omaenda erakonnakaaslaste vastu, teades samas väga hästi, et see ei vasta lihtsalt tõele? Peab ju olema arusaadav, et sellise ülimalt laetud ideoloogilise vale suurde levisse panek kahjustab mitte ainult erakonnakaaslast, vaid tervet erakonda!“