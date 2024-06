EKRE juhatuse koosoleku lõpptulem: Põlluaas, Valge ja Kuusik visati parteist välja

Jaak Valge sõnas, et lahkujaid tuleb kindlasti juurde. „Autoritaarne juhtimine ja pereerakonna kuvand, mis ei ole kõige ilusam ja ebaviisakas suhtlusstiil,“ põhjendas Valge. „Seda me oleme püüdnud muuta ja seekord me leidsime, et tavaliste vahenditega seda enam muuta ei saa. Mõttekäik oli selline, et laseme kongressil otsustada, missugune suund ja taktika siis täpsem on. Aga eks me arvestasime sellega, et diktatuur on juba liiga kaugele läinud.“

Helme viitas, et mitmes teises erakonnas - näiteks Isamaas ja Keskerakonnas - on sisetülid pikalt käärinud. „Oli juhatuse enamuse kindel seisukoht, et me ei lase sellel asjal nii käest ära minna.“

EKRE enam kui kuus tundi kestnud juhatuse koosolek lõppes teisipäeval kell 22.30 sellega, et riigikogu liikmed Jaak Valge ja Henn Põlluaas ning erakonna juhiks kandideerinud Silver Kuusik heideti parteist välja. Mõni tund varem oli selgunud, et erakonnast peab lahkuma EKRE ühe edukaima piirkonna ehk Pärnumaa esimees Helle Kullerkupp. EKRE esimees Martin Helme ütles pärast koosolekut, et tegemist oli tema elu kõige raskema koosolekuga erakonna juhina. „Jõudsime ikkagi selleni välja, et meil ei ole võimalik samas erakonnas jätkata. See nii-öelda väiksem kild ei ole enam EKRE liikmed. Mõistame, et see on mage, kui mõni päev enne kongressi hulk tuntud inimesi ja kandideerijaid erakonnast lahkuma sunnitakse, aga kõik teised variandid oleks olnud veel magedamad.“

Henn Põlluaas ütles n-ö püha sõja skandaali kohta, et Mart Helme tõesti refereeris patriarh Kirilli, ent lõpetuseks ütles, et tema toetab neid mõtteid. „Meil oli mitmete erakonna liikmetega sellest juttu, kes olid ka väga šokeeritud, aga täna kahjuks ei julgenud seda tunnistada,“ märkis Põlluaas. „Juhatusse ongi jäänud ainult truud käetõstjad, kes ei julge vastu vaielda. Sellise kapteniga laev sadamasse ei jõua. Ma arvan, et EKRE läheb põhja, aga meie töötame edasi, et rahvuskonservatiivne liin ikkagi jätkuks. Me jätkame poliitilist tegevust ja riigikogust nad meid Jaak Valgega välja visata ei saa. Eks nad ise lõid endale kirve jalga.“

Nii Kuusik kui Valge ütlesid tuleviku kohta, et valijatelt on nad mandaadi saanud ja poliitikast kuhugi ei kao. „Eks me kõigepealt jätkame rahvuskonservatiivsete üksikvõitlejatena ja pärast võib-olla paneme seljad kokku,“ sõnas Jaak Valge.

Helle Kullerkupp marssis tänaõhtuselt partei juhatuse koosolekult poole pealt välja teatega, et tema aeg erakonnas on mööda saanud. Mida talle ette heideti?

„Eks ikka inimesi süüdistatakse selles, kus omal king pigistab ja varga peas kõlab alati müts,“ sõnas Kullerkupp. „Täna ma rohkem ei taha rääkida. Ma mõtlen selle kõige üle järgi ja võib-olla lähen ka kohtusse laimu eest. Perekond Helmed kasutavad inimesi ära enda heaks. Ma olen 11 aastat siiralt seda tööd teinud. Minu taga on Pärnumaal 1000 inimest, võitsime kohalikud valimised. Ja tänulikkus on siis see, et sind visatakse nagu kaltsu välja.“

Kullerkupp lisas, et parteist on välja visatud ka EKRE Saaremaa piirkonna juht Daniel Mereäär ja tema alustab kohtuteed. „Võib-olla alustan ka mina, sest mind on avalikult laimatud ja süüdistatud asjades, mida ma teinud ei ole,“ ütles Kullerkupp.

Otseülekanne Otseülekanne on lõppenud!

Kullerkupu sõnul süüdistati teda, et ta ei ole korduvalt allunud erakonna juhi korraldustele. „Kohvinurgas sisistas mulle Martin: „Sa ründasid mu naist Eevat.“ See tähendab seda, et ma küsisin enne riigikogu valimisi, miks on Martini naine nimekirjas viieteistkümnes. Ta vastas mulle: „Sest ta on minu naine“,“ jutustas Kullerkupp, kes ise jäi nimekirjas 25. kohale.

Veidi hiljem lahkus koosolekult ka Jaak Madison, kes esineb õhtul telesaates. Madison arvas end veel olevat EKRE liige.

Otseülekanne Otseülekanne on lõppenud!

ETV „Esimeses stuudios“ ütles Madison, et tema personaalküsimus arutlusel ei olnud. Kullerkupp on tema sõnul teinud ka vigu, aga kas erakonnast välja heitmine on proportsionaalne, selle kohta peaks kommentaari andma erakonna esimees.

Erakonna kongress toimub eeloleval nädalavahetusel, lisaks Martin Helmele kavatses erakonna juhiks kandideerida ka Silver Kuusik. Küsimusele, kas Kuusiku väljaheitmise järel võib Helme vastu kandideerida keegi teine, vastas erakonna juht, et see pole võimalik, kuna kandideerimisest teatamise aeg on möödas.