FOTOD JA VIDEO | EKRE juhatus kogunes sisetüli klaarima

Täna kogunes erakonna ruumides EKRE juhatus, kus muuhulgas arutatakse erakonnas lahvatanud tüli. EKRE allikad on viidanud, et teemaks võib tulla mitme nimeka erakondlase parteist välja heitmine, kes on avaldanud rahulolematust Martin Helme juhtimisstiiliga ning on leidnud küsitavusi EKRE rahaasjades.

Need erakondlased on ka viidanud Mart Helme jutule ühel parteikoosolekul, kus too olevat öelnud, et Venemaa peab Ukrainas püha sõda ja tema toetab seda. Rahulolematute leeri kuuluvad muuhulgas Henn Põlluaas, Jaak Valge ja Jaak Madison, samuti Martin Helme vastu pühapäeval kandideeriv Silver Kuusik.

„Martin [Helme] on ju ajakirjanduses öelnud, et kes temaga nõus ei ole, [selle] peab välja viskama, aga praegu ma ei ole küll kuskilt kuulnud, et täna selleks läheks. Aga mine sa tea, muude küsimuste all võib igasuguseid teemasid tõstatada,“ ütles täna Henn Põlluaas.