Jaak Valge: kui meid EKRE-st välja visatakse, on meil plaan olemas

Valge ütles, et ta ei tea, kas vastuolu Martin Helmega võiks õhtusel juhatuse koosolekul tugevamalt fookusesse tulla. „See on niimoodi, et Mart ja Martin Helme on head improviseerijad poliitikud ja võib-olla tihtipeale nad isegi ei tea ise enne pooltundi, et kuidas ja mida nad teevad. Meie poolt mingeid provokatsioone kindlasti ei tule.“