Täna toimus Tartu maakohtus eelistung Parvel Pruunsilla ja Priit Humala kohtuasjas. Neist esimest süüdistatakse teise survestamises , et too mõjutaks Tartu linnavolikogu müüma vana Eesti Rahva Muuseumi hoonet korporatsioon Sakalale.

Tänasel istungil arutati muuhulgas, kas kohtunik peaks end taandama, kuna tema lähedasel on Bigbankist laen võetud ning Pruunsilla kaitsjad esitlesid kahtluse, et prokuratuur ja kapo on jälitustegevuses eksinud.