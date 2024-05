Poolas peeti kinni kolm inimest, keda kahtlustatakse Venemaa korraldusel süütamistes

Esmaspäeval, 27. mail peeti kinni üks Poola kodanik ja kaks Valgevene kodanikku, keda kahtlustatakse mitmes süütamises. „Tegemist on hiljutisema vahistamisega organiseeritud kuritegeliku grupeeringu tegevuse uurimises. Grupeeringu ülesandeks on Venemaa salateenistuste palvel sabotaažitegude, eelkõige süütamise toimepanek,“ teatas ABW pressiteates.

Prokuratuur esitas kinnipeetutele süüdistuse rahvusvahelise iseloomuga organiseeritud kuritegelikus grupeeringus osalemises ja välisluure osana tegutsedes sabotaažitegude või terroristliku iseloomuga kuritegude toimepanemises. Väidetavate tegude eest võib neid karistada kuni eluaegse vangistusega.

Selle aasta jaanuaris pidas ABW kinni ühe Ukraina kodaniku, kes valmistus Wrocławis hooneid süütama.

Hiljuti on Poolas toimunud mitu suurt põlengut, sealhulgas Varssavi suurimas kaubanduskeskuses. Peaminister Donald Tusk ütles eelmisel nädalal, et viimati mainitud intsidendiga on tõenäoliselt seotud Venemaa, vahendab Notes from Poland (NP).

ABW pressiesindaja teatas nädala algul veel ühest kinnipidamisest. Ukraina kodanikule esitati kahtlustus provokatsioonis, spionaažile õhutamises ja Poola kodaniku ähvardamises. Väidetavalt üritas ta välismaise luureagentuuri nimel õhutada spionaaži ja pakkus Poola kodanikule 15 000 eurot, et ta pildistaks Ukrainasse tarnitavat sõjatehnikat, vahendab NP. Süüdistuse järgi kasutas ta interneti sõnumiteenust, et julgustada Poola kodanikku osalema Poola-vastases tegevuses. Kahtlustatav peeti kinni tänavu märtsis.

Selle nädala alguses teatas välisminister Radosław Sikorski, et Poola piirab Venemaa diplomaatide liikumist oma territooriumil, sest Moskva on osalenud hübriidrünnakutes ja sabotaažitegevuses.

Mai alguses teatas Financial Times, et Euroopa luureagentuurid hoiatasid oma valitsusi, et Venemaa kavandab maailmajaos vägivaldseid sabotaažitegusid. Luureametnike teatel valmistab Venemaa aktiivsemalt ette Euroopa pinnal pommi- ja süütamisrünnakuid ning infrastruktuuri kahjustamist.