FT: luureagentuuride sõnul kavandab Venemaa sabotaaže üle Euroopa

Euroopa luureagentuurid hoiatasid oma valitsusi, et Venemaa kavandab maailmajaos vägivaldseid sabotaažitegusid, teatas Financial Times (FT). Luureametnike teatel valmistab Venemaa aktiivsemalt ette Euroopa pinnal pommi- ja süütamisrünnakuid ning infrastruktuuri kahjustamist.

„Meie hinnangul on riigi juhitud sabotaažitegude oht märgatavalt suurenenud,“ sõnas Saksamaa siseluure juht Thomas Haldenwang. Kuu aega tagasi toimunud julgeolekukonverentsil ütles ta, et Venemaa näib nüüdseks olevat harjunud Euroopa pinnal operatsioonide tegemisega, mille kahjupotentsiaal on suur.

Väljaandega FT vestelnud luureametnik ütles, et Moskva sabotaažipüüdlusi ei tohiks käsitleda teistest operatsioonidest erinevalt. Tema hinnangul peegeldab aktiivsuse suurenemine Venemaa soovi avaldada survet võimalikult suurele Euroopa osale. Ta selgitas, et Putin püüab Euroopas mitmel rindel võimalikult suurt kahju külvata, viidates desinformatsioonile, sabotaažile ja häkkimisele.

Ka Chatham House’i vanemkonsultandi Keir Gilesi sõnul on Venemaa tegevus hoogustunud. „Ei oska öelda, kas see peegeldab tõsiasja, et venelased kasutavad selleks rohkem ressursse, kas nad on muutunud lohakamaks ja jäävad vahele või kas lääne vastuluure on sellise tegevuse avastamisel ja peatamisel lihtsalt paremaks muutunud. Mis iganes see ka pole, toimub palju.“