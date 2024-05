Prokurör nõuab Repinskile neli aastat tingimisi vangistust. Kaitsja illustreeris süüdistust meemiga

Prokurör Alan Rüütel süüdistab ekspoliitik Martin Repisnkit kolmes kuriteos. Erakordseim neist on usalduse kuritarvitamine, millega seoses vabastas Repinski Jõhvi vallavanemana ametist kolm pikaaegset ametnikku nn kuldse käepigistusega ehk kuue kuu palga suuruse hüvitisega.

Rüütel märkis, et selle teguviisi näol oli tegemist toonase Keskerakonna koalitsioonipartneri, Ida-Virumaa ärimehe Nikolai Ossipenko tavapraktika viljelemisega. Nimelt on Ossipenkole tavapärane panna ametnikeks oma inimesi, kes võimu juures tema ärihuve esindaksid. Nii sai Repinski Ossipenkolt juhised vabaneda ametnikest, kellest kolm ka süüdistusakti on jõudnud.