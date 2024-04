Kas distsiplinaarmenetlus või lahkumisavaldus? Vallandatud Jõhvi ametniku sõnul eelnes ultimaatumile aasta jagu survestamist

Nüüdseks töötab Sirli Tammiste taas Jõhvi vallavalitsuses, sest võim on vahetunud ja enam pole seesugust poliitilist survestamist nagu 2019. aasta märtsis. Toona oli vallavanem Martin Repinski suundumas riigikokku ja enne ameti maha panemist vallandas ta hulganisti ametnikke, kelle asemele toonane võimupartner Nikolai Ossipenko oma inimesi plaanis panna.

Täna käis Tammiste kohtus, et anda toona toimunust tunnistusi, sest Martin Repinski on süüdistatuna kohtu all muu hulgas Jõhvi valla rahaga mitte kuigi heaperemehelikult ümberkäimise tõttu.