Tallinna võimuliit süstib lumekoristusse ohtralt raha. Kõiki kinnistuomanikke see teoorjusest ei vabasta

Pere viitas, et kuigi linnapea Jevgeni Ossinovski rääkis üldisest töökohtade arvu kokkutõmbamisest, on siinkohal siiski erand. Keskkonna- ja kommunaalameti juurde luuakse 1. septembrist 23 uut ametikohta ja ostetakse kaheksa lumekoristusmasinat. Üldiselt saavadki nende inimeste tööülesanded olema seotud talvehooajal lumekoristusega, muul ajal üldise heakorraga.

Pere ütles, et linnas on kokku umbes kolm miljonit ruutmeetrit kõnniteid. Hooldatud neist on kaks miljonit ehk tegemata üks. Plaan on, et tulevast talvest hooldataks sellest miljonist omakorda 250 000 ruutmeetrit.