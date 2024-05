Tuleb koondamiste ralli? Ossinovski viitas, et linnaasutused peavad personali hulka koomale tõmbama

Ossinovski rääkis tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et teatud määral on juba töötajate arvu vähendatud. Linnameedial on kriips peal – kokku kaotab töö 40 inimest. Linnapea märkis, et nii säästab linn aastas 1,7 miljonit eurot.

Ossinovski valgustas, et viimastel aastatel on linnasüsteemi töötajaid aina juurde tulnud. Igal aastal on palgaliste arv kerkinud umbes 100 inimese võrra. „Loomulikult saame aru, et linnasüsteem, kus töötab juba üle 13 000 inimese, sellises tempos suureneda ei saa. See pole jätkusuutlik.“