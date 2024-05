Perling: Läänemets ajab kohatut, vastutustundetut häma

Sotside juht ja siseminister Lauri Läänemets kirjutas nädalavahetusel sotsiaalmeedias, et kuigi riigieelarve on väga halvas seisus, siis viieprotsendiline ülevälja kärbe halvaks Eesti ja sotsid seda ei toeta. Ta lisas, et miljardit eurot ei ole võimalik kärpida ja maksumuudatused on ilmselt ees.

„Jahmatav on lugeda Läänemetsa väiteid, et pelgalt viie protsendi suurune kärbe halvaks Eesti ühiskonna ja saadaks meid vaesusse,“ tõdes Perling. „Riigieelarve kulud on viimastel aastatel tohutu kiirusega kasvanud, ainuüksi 2024. aastal tõusid kulud eelmise aasta riigieelarvega võrreldes pea miljardi euro võrra. Väita, et 2023. aastal elas Eesti vaesuses, on lihtsalt kohatu, vastutustundetu häma.“

Perlingu hinnangul on Läänemets ühtlasi eksiteel, pidades avaliku sektori palgatõusu vältimatult vajalikuks ning olles valmis võtma selleks sadu miljoneid eurosid erasektori töötajatelt.

„Sotsid eiravad ilmset tõsiasja - majanduse võimsus ja riigi kulutused peavad astuma ühte sammu. Eesti majandus on viimased üheksa kvartalit langenud, see tähendab, et keskvõim peab kulusid koomale tõmbama – majanduse võimekus, millelt maksutulu kogutakse, on jäänud väiksemaks,“ selgitas Perling. „Riigi kulutused peavad jääma majanduse võimekuse piiresse, muidu me ei jaksa sõna otseses mõttes oma riiki ülal pidada.“

Tema arvates räägib kärbete kasuks ka kogemus üleilmsest finantskriisist: kulude otsustavale kokkuhoiule ei järgnenud mitte ühiskondlik halvatus, vaid majanduskasv.