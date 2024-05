Lauri Läänemets: viieprotsendiline ülevälja kärbe halvaks Eesti, sotsid ei toeta seda

Läänemetsa sõnul pole põhiküsimus, kas maksumuudatused tulevad, vaid see, kes ja kui palju peaks panustama. Ta lisas, et kärped tulevad ja selle tõttu peavad inimesed mõtlema, millest on nad valmis oma igapäevaelus loobuma.

„Ebamääraselt rääkides jäetakse mulje, justkui riik teeks midagi liigset. Tegelikult on aastatega lisandunud palju olulist (hooldekodu koha kompenseerimine, tasuta kõrgharidus) ning mõnda taset on tõstetud (pikalt ajale jalgu jäänud lastetoetus tõusis 19 eurolt 80-le eurole). Elu on kallinenud, aga maksubaas on jäänud samaks. Olukord, kus kulud riigile kasvavad, aga tulud mitte ei saagi ju lõputult kesta, tasakaal kaob ära,“ kirjutas Läänemets.

Läänemets märkis, et riigieelarves tuleb katta miljardieurone auk, millega ei saavutata eelarvetasakaalu, vaid seda, et eelarve puudujääk ei ületa -3 protsenti SKPst, mis on EL-i reegel. „Eelarvetasakaalu saavutamiseks oleks vaja veel 1,2 miljardit lisaks. Ehk siis miljardi euro leidmine tähendab, et Eestil on jätkuvalt suur riigivõlg. Laenu võime võtta ja investeeringuteks on see mõistlik, aga me ei suuda seda tagasi maksta,“ lisas ta.

„Küll aga oleme seisukohal, et puudu olevat miljardit ei ole võimalik kärpida. Võimalik on kokku hoida 200-300 miljonit, lisaks maksuküüru ärajätmisest 250 miljonit aastas. Ülejäänud peab tulema peamiselt maksumuudatustest,“ ütles Läänemets ja lisas, et sotsid ei toeta ülevälja kärbet, sest sellel puudub poliitiline vastutus ja halvaks Eesti.

„See tähendaks hariduse, sh kõrghariduse ja teadusraha vähendamist kümnete miljonite võrra. Haridus-teadus on aga majandusarengu alus, seda ka ettevõtjate arvates. See tähendaks politsei ja päästeameti näitel ca 440 inimese vähendamist – kas lepime olukorraga, kus meil on lõpuks üks patrull kahe maakonna peale?“ märkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul vähendaks ülevälja kärbe ka valdade-linnade võimekust EL-i rahasid kasutada.