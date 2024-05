Euroopa Liidu üks nõrgimaid kohti on just kaitsevaldkond. Ei loodud ju seda ühendust 1993. aastal mitte oma liikmete sõjaliseks kaitsmiseks – selleks oli juba mitu kümnendit olemas olnud NATO –, vaid peaasjalikult selleks, et rahus elavate riikide majandus õitsema lööks.