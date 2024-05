TÄNAVAKÜSITLUS | 20 aastat Euroopa Liidus. „Euroopa on osa Eestist ja nii peakski see jääma!“

Osalejad olid Delfiga rääkides üksmeelselt nõus, et Euroopa Liitu kuulumine on Eesti jaoks väga oluline - eriti praegusel poliitiliselt äreval ajal. Lisaks sellele meenutasid paljud 20 aastat tagasi tuntud emotsioone ning seda, mida Eesti Euroopa Liiduga liitumise tähistamiseks tollal tehti. Vabadust on sümboliseerima jäänud nii erilised meened kui ka traditsioonid, mida ikka ja jälle korratakse.