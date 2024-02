Delfi Meedia ajakirjanikud õpetavad sel kevadel Tartu ülikooli tudengitele veebimeediat

Kursusel õpetatakse üliõpilastele tänapäevaseid teadmisi operatiivsete sündmuste kajastamisest ning seda, kuidas valmib üks pikem teemakäsitlus ja kuidas seda veebis tänapäevaste multimeedialahendustega lugejatele atraktiivseks teha.

Kursuse käigus saavad üliõpilased end neis valdkondades ka proovile panna. Kolmel korral selle semestri jooksul tulevad tudengid Tallinnasse Delfi toimetusse ja sulanduvad uudistetoimetusega üheks. Nad peavad oma rühmaga paika panema uudispäeva plaani ja vastutama operatiivsündmuste mitmekülgse kajastamise eest.

Lisaks valmivad kursuse lõpuks rühmatöödena Eesti Ekspressis nende kirjutatud pikemad multimeedialood, mida on võimalik lugeda ka Delfi portaalist.

„Terve semestri jooksul saavad tudengid päris toimetuses ja päris pinge all tegutseda. Süda on rahul, sest tudengeid võtavad endale juhendada suuremalt jaolt meie endi vilistlased – küll nad teavad, mida alustaval ajakirjanikul on väga-väga vaja,“ ütles Signe Ivask, Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ajakirjandussotsioloogia teadur.

Kuigi ajakirjanikud hakkavad tudengeid juhendama, jääb ülikool siiski nii värsketele juhendajatele kui ka tudengitele toeks alles.

Ivask märkis, et kui varem oli praktilise ajakirjanduse kursuse kava üles ehitatud põhimõttel „üks meedium korraga“, mille lõpuosas hakkasid tudengid kõiki kokku sobitama ja sulatama, siis nüüd see muutub. Hakkab ju tudeng terve kevadsemestri eri meediumite vahel korraga tegutsema.

„Eks see üks klapitamine ole, mis nõuab kõikidelt osapooltelt tohutut plaanimist, suhtlust, usaldust ja distsipliini, ent mul on selle tudengite seltskonnaga juba semestrijagu kogemust, mul on neisse usku,“ lausus Ivask.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald lausus, et praktika on tõe kriteerium. „Ülikooli ajalooliste seinte vahelt saab kahtlemata teoreetilise baasi igaks ametiks, ka ajakirjanikutööks, kuid teoreetiline baas on alati pool tõest ja tegelikkusest.“