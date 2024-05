VIDEO ja FOTOD | Grafitikunstnik Vovan Kaštan: kollane allveelaev on minu vastus Narva tankile

Möödunud aastal sai aktivist avalikkuse tähelepanu õõvastava tsitaadiga Vladlen Tatarskilt, mille ta maalis Narva tanki endisesse asupaika. Tookord päädis Vovan Kaštani Ukraina-meelne protest sellega, et ta pidi veetma pool päeva vahi all. Nüüd on Kaštan rahumeelsemat teed läinud ning värvib Narva-Jõesuu sadamas allveelaeva kollaseks.

“Maailm on tegelikult nagu submarine (e.k. allveelaev),” kommenteeris Vovan Kaštan uut projekti. “Kas teile meeldib või ei meeldi, aga kõik oleme siin ühes allveelaevas. Seega, kui meie ei õpi, kuidas sõprust teha, kuidas koos elada, siis see lõppeb väga halvasti,” rääkis Kaštan.

Kaštan peab allveelaeva sõja sümboliks ja nendib, et see on tema vastus tankile. “Kas kollane submariin on hea alternatiiv Narva tankile?” jätab Kaštan mõtlemisaineks.