Jaak Madison: ma jätan sellele küsimusele vastamata, viisakalt

Herman Kelomees (H. K.): Rääkige, mis 7. märtsi õhtul Brüsselis juhtus.

Midagi ei juhtunud. Ma andsin piisava selgituse oma sotsiaalmeediakontol pärast selle loo ilmumist. Hetkel on meil esitatud hagi kahjunõudega kolme osapoole vastu, milleks on väljaanne, ajakirjanik pluss siis see inimene, kes seda laimu on levitanud ja mille me oleme ümber lükanud koos tunnistajatega. Kõik edasised kommentaarid annab juba juriidiline esindaja kohtuvaidluse käigus, aga tõenäoliselt hakkab see kohtuvaidlus alles pärast valimisi. Sest kuu aja pärast on valimised ja valimiste ajal keskendume me siiski sisulistele teemadele, mitte sopalugudele, millega Eesti Ekspress on silma paistnud kõikidel valimistel. Alates Prigožinist kuni Stroomi ranna kiviloopijateni. [Prigožini lugu oli refereering Politicost. Stroomi rannas toimunut kirjeldas Facebooki postituses ettevõtja Karoli Hindriks. Ta kirjutas, et Põhja-Tallinnas Stroomi rannas loobiti tema ameeriklannast sõbrannat ja tema koera kividega. Eesti Ekspress kirjutas, et teadaolevalt oli tegu ettevõtja ja Kõue mõisa omaniku Mary Jordaniga, kelle abikaasa on Reformierakonna poliitik ja riigikogu saadik Eerik-Niiles Kross. Ekspress tõi juba selles loos esile, et Jordan oli ekrelaste rünnaku välja mõelnud. Kross saigi süüdistuse politseile valeütluste andmises, asi jõudis kohtusse ja lõpetati oportuniteediga.]