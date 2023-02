Politico: Wagneri eraarmee boss Prigožin plaanis 2019. aastal EKRE kaudu infooperatsiooni

Meta pressiesindaja kinnitas, et Facebook eemaldas teemaviitega seotud Facebooki grupi „Estoners“ 2018. aasta lõpus ja kahtlustas, et operatsiooni viis läbi just Prigožini võrgustik.

„Tegelik oht ei seisne ühes projektis, vaid pikaajalistes püüdlustes, mis on palju ohtlikum kui üks konkreetne projekt,“ ütles Puusepp. Ja „kui me näeme Euroopas populismi tõusu, siis ma arvan, et [Vene propagandistid] mõistavad, et see võib olla ka neile võimalus.“ Venemaa infooperatsioonid on „püsiv oht Eesti riiklikule julgeolekule“, ütles Puusepp, kirjeldades Kremli ja selle toetajate katseid Eestit mõjutada kui „tüüpilist teisipäeva“.