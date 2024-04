USA esindajatekoja otsus Ukrainat rahastada ja Vene varad konfiskeerida sai Venemaal valuliku reaktsiooni

Peskov ütles, et kui plaan ellu viiakse, peab USA selle eest maksma. „Moskva võtab meetmeid, mis vastavad meie huvidele ja ilma, et nendega kaasneks ajapiiranguid,“ ütles Peskov. Pressiesindaja kommenteeris ka esindajatekojas vastuvõetud otsust eraldada Ukraina toetamiseks ligi 61 miljardit dollarit. „See otsus teeb USA veelgi rikkamaks ja Ukraina veel vaesemaks,“ väitis Peskov. „Sureb veel rohkem ukrainlasi.“

Vene ekspresident ja praegune julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev avaldas Telegramis emotsionaalse postituste jada, kus kaebas, et „rõõmsad USA värdjad“ olevat otsustanud jätkata Venemaa-Ukraina „kodusõja“ toetamist ning plaanivat põhjustada võimalikult palju inimohvreid. Medvedev oli nähtavasti nii ärritunud, et suutis korraga postitada vaid mõne sõna haaval.

„Meie muidugi võidame, vaatamata 61 miljardile veredollarile, mis läheb peamiselt täitmatu sõjalis-tööstuskompleksi kurku,“ muutus Medvedev veelgi emotsionaalsemaks. „Meiega on Jõud ja Tõde. Ent langetatud russofoobset otsust arvestades ei saa ma teisiti, kui pean soovima, et USA vajuks võimalikult ruttu uue kodusõja rüppe.“ Ta jätkas oma fantaasiat sooviga, et 19. sajandi kodusõja asemel läheks USA-s käiku kõikvõimalik raskerelvastus ja see viiks „21. sajandi kurjuse impeeriumi – Ameerika Ühendriikide kuulsusetu kokkuvarisemiseni.“