VIDEO ja BLOGI | „Putinile halb päev.“ Esindajatekoda hääletas Ukrainale miljardeid dollareid vabastava abipaketi poolt

Rahalist abi puudutavad eelnõud sarnanesid 95 miljardi dollarise abipaketiga, mille senat veebruaris vastu võttis. Selle nädalani keeldus vabariiklasest spiiker Mike Johnson asjaga edasi liikumast, sest Ukraina abistamisele on vastu esindajatekoja äärmuskonservatiivid, kes on muu hulgas ähvardanud spiikri ametist kukutada.

Kolmapäeval teatas Johnson, et annab esindajatekoja liikmetele eelnõuga tutvumiseks ja muudatuste tegemiseks aega 72 tundi ehk laupäeva keskpäevani, mil toimub hääletus.

Ukraina võitis, spiikri tool kõigub

Asjaolu, et rohkem vabariiklasi oli eelnõu vastu, võib spiiker Johnsonile probleeme tekitada. Vähemalt kaks vabariiklast – Marjorie Taylor Greene ja Thomas Massie – on rahulolematud, et Ukrainale antakse toetust enne Mehhiko piiriprobleemi lahendamist, ning ähvardavad alustada spiikri tagandamist.