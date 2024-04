Ursula von der Leyeni täht tuhmub. Teda kiusavad nii eurovolinikud kui ka Euroopa prokuratuur

Kõige ohtlikum paistab olevat Euroopa prokuratuuri hiljutine otsus võtta Belgia prokuröridelt üle nn Pfizergate’i uurimine, mille fookuses on ravimifirmaga Pfizer kokkulepitud vaktsiinihange ja see, et von der Leyeni hävitas väidetavalt Pfizeri juhile pandeemia ajal saadetud sõnumid. Kuigi süüdistust pole esitatud, tähendab uurimise laienemine, et kahtlused jäävad von der Leyenit kummitama nii eurovalimiste ajal kui ka sellele järgnevatel keerukatel kõnelustel.