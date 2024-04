Ursula von der Leyeni ja Pfizeri pandeemiaaegse suhtluse uurimise võttis üle Euroopa prokuratuur

Belgia Liège´i prokuratuuri teatel on seal lõpetatud von der Leyeni ja ravimifirma Pfizeri kreeklasest juhi Albert Bourla vaheliste sõnumite uurimine ning materjalid on üle antud Euroopa prokuratuuri (EPPO) uurijatele. Süüdistuse esitamiseni pole jõutud, kuid Belgia prokuröride kahtluse järgi võib von der Leyen olla süüdi hankemenetluse ebaseaduslikus mõjutamises, kirjavahetuse hävitamises, korruptsioonis ja huvikonfliktis.

Esialgne kaebus oli tingitud New York Timesis ja seejärel teistes väljannetes ilmunud väidetest, et von der Leyen ja Baldan saatsid enne EL-i vaktsiinihanget üksteisele salaja SMS-e, mille sisu pole avaldatud. New York Times on kaevanud Euroopa Komisjoni kohtusse, kuna see keeldub sõnumite sisu avaldamast.